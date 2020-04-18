Bodrum'da kurulan

AA

Bodrum Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sahada görev yapan temizlik işçilerine moral olması amacıyla klip hazırladı.

Klipte, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden oluşturulan orkestra, müzik öğretmeni Turgay Kutluğ öncülüğünde, Erkin Koray'ın "Çöpçüler" isimli şarkısını seslendirdi.

Orkestrada, bağlama ve vokalde Birol Aydemir, gitarda Yılmazcan Saat, kemanda Dündar Ayata, bateride Vedat Akça, darbukalarda ise İsmail Karakaş ile Mehmet Tulup yer aldı.

Orkestraya, 150 kişilik temizlik işçilerinden oluşan koro eşlik etti.

Kendilerine "Grup Çöpçüler" adını veren ve mesaiden sonra bir araya gelen ekip, şarkının orijinalindeki "Kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler." sözlerini, "Sağ olsun şu çöpçüler koronayı süpürmüşler." şeklinde söyledi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan klip, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından, klipte sosyal mesafeye uyulmadığı iddiasıyla belediye yetkililerine tepki gösterdi.