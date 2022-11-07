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Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkisini hissettiren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bitez, Gümbet ve kent merkezi başta olmak üzere sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri meydana geldi

Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Bodrum'daki yağış hayatı felç etti
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DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte araç sürücüleri zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Akşam saatlerinden itibaren Bodrum'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Sağanakla birlikte vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bitez, Gümbet ve kent merkezi başta olmak üzere sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri meydana geldi. Öte yandan, yağışla birlikte çakan şimşekler Bodrum semalarını aydınlattı. Yağmurun gece saatlerinden itibaren etkisini azaltması beklenirken; belediyenin de teyakkuz halinde olduğu belirtildi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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