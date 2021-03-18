Bodrum'da sahile

AA

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, belediyenin toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz sezonuna yaklaşılmasıyla birçok alana mermer tozu döküldüğüne dair ihbarlar aldıklarını söyledi.

Sahillere beyaz kum görünümlü mermer tozu dökmenin yanı sıra duvarlar da örüldüğünü savunan Yılmaz, "Doğal alanlarımız sahillerimiz değiştirilmeye çalışılıyor. Kıyı kenar çizgisine müdahale ediliyor. Yapılan bu çalışmalarla hem denize müdahale ediliyor hem de deniz canlılarına. Buralara maden atıkları dökülüyor. Geçen yıl birçok arkadaşımızla bunların hepsini tespit ettik. Bu dökülen maddenin nasıl zararlı olduğunu gördük." diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Birimi Müdürü Engin Doğan da gelen şikayetler üzerine kıyılarda denetim yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl 27 işletmeye 'kıyıya müdahale etmekten' işlem yapıldı." ifadesini kullandı.

Milas-Bodrum sınırında yer alan Pina Yarımadası'ndaki bir otelin sahiline geçtiğimiz günlerde beyaz kum döküldüğü şikayetleri üzerine, jandarma ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, alanda inceleme yapan ekipler, sahile dökülen maddenin yüzde 55 oranında mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit maddesi olduğu belirlenmişti.

Maddeyi sahile döken tesise 270 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirilmişti.