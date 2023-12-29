Bodrum'da minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Giriş: 29.12.2023 - 19:03 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:03
Aytaç D'nin kullandığı minibüs, Gölköy Mahallesi 218. Sokak Cennet Koyu mevkisinde şarampole devrildi.
Yuvarlanan araç, denize düşmeden ağaca takılı kaldı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, minibüsteki 7 yaralı ambulansa taşınarak, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Minibüsün bölgeden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.