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        Haberler Sağlık Bodrum'da şiddete maruz kaldığı iddia edilen doktor taburcu edildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Bodrum'da şiddete maruz kaldığı iddia edilen doktor taburcu edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şiddet gördüğü iddia edilen aile sağlığı merkezi doktoru Mustafa Hürkal Tezvar, bir bölümü yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık 15 gündür süren tedavisinin ardından taburcu edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:13
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        Bodrum'da şiddete maruz kalan doktor taburcu edildi
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        Tezvar, tedavisinin tamamlandığı özel hastanenin çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Tartışmanın yüksek ateş şikayetiyle gelen bir hastanın yakınlarından kaynaklandığını aktaran Tezvar, hastayla kendisinin ve görevli hemşirenin ilgilendiğini söyledi.

        Hastanın 37 derece ateşinin olduğunu, 'herhangi bir ilaç aldınız mı?' diye sorduğunu ifade eden Tezvar, "İlaç aldıklarını söylediler. 'Eve gidip istirahat etmeniz doğru olur' dedim. Ancak tatmin olmadılar. İçeride o sırada randevulu hastam bekliyor dedim. Baktım ki iş uzuyor, hanımefendi kapıda bunu sürdürmeye çok niyetli hemşire hanıma bilgi verdim, ondan daha detaylı bilgi alabilirsiniz dedim. O sırada erkek olan hışımla içeriye daldı" dedi.

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        Hasta yakınının kendisini kolundan tutup dışarıya sürüklemeye çalıştığını öne süren Tezvar, şöyle konuştu: "Erkek hasta yakını beni sürüklemeye çalışıp 'bakacaksın ulan' dedi. Sonrasında oturan hastanın müdahalesiyle elini kaldırıp vurmaya çalışırken o hasta ona müdahale edip tuttu. Onu dışarıya çıkarırlarken bu kez kadın olan hasta yakını benim boğazıma doğru sarıldı. O sırada ben bilincimi kaybettim. Muhtemelen nefes alamadım. Dolayısıyla o dakikadan sonra bana müdahale başlamış. Benim olayla ilgili hatırladıklarım bunlar."

        Meslekte 40'ıncı yılını çalıştığını ifade eden Tezvar, şimdiye kadar böyle bir olayla hiç karşılaşmadığını dile getirdi.

        Hekimliğe devam etmek istemediğini belirten Tezvar, emekli olmak istediğini de sözlerine ekledi.

        Tezvar'ı ziyarete gelen Bodrum Baro Temsilcisi avukat Onursal Özbek de olayın takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Olayın faillerinden biri tutuklu, diğeri de denetimli serbestlik aldı. Şu anda dosya savcılıkta, iddianamesi hazırlanacak. Sonra yargılama süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

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        12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, 29 Temmuz'da hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmış, fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

        Kalp hastası olduğu ve kalp pili bulunduğu belirtilen Tezvar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kardeşi Ö.S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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