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        Haberler Gündem Bodrum'da silahlı gasp ve darp iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Bodrum'da silahlı gasp ve darp iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 20:54 Güncelleme: 04.09.2023 - 20:54
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        Silahlı gasp ve darp iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
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        24 Ağustos'ta Bodrum'da T.A'nın silahla korkutulup darbedilerek gasp edilmesinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Bölgedeki 80 kameranın kayıtlarını inceleyen ekipler, Bodrum ve Milas'taki eş zamanlı operasyonla F.K, M.Y, M.A.Ö, S.İ, B.K. ve B.B.İ.'yi gözaltına aldı.

        Aramada namlu kısmı kesik pompalı tüfek, bir miktar para, cep telefonu ve plakasız motosiklet ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K, M.Y, M.A.Ö, S.İ, B.K. tutuklandı, B.B.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        M.Y. ve F.K'nin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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