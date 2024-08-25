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        Haberler Magazin Bodrum'da sunag nöbetine devam - Magazin haberleri

        Bodrum'da sunag nöbetine devam

        Bodrum Antik Tiyatro'daki sunag nöbetinin devam ettiği Hadise'nin konserinde görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:20
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        Sunag nöbetine devam
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        Bodrum Antik Tiyatro, 2002'de konser alanı olarak kullanılmaya başlandıktan sonra, Antik dönemde bolluk - bereket için tanrılara sunum yapılan, bir diğer adı Altar olan sunag, yerinden kaldırılmayarak olduğu yerde bırakıldı. O Sunag, sahnenin bir bölümüne denk geldi.

        Yıldız Tilbe, şarkılarını o sunağa çıkarak seslendirmek istemişse de görevliler son anda kendisine engel oldu. Teoman ise engellenemedi. Ünlü şarkıcı, şarkısının birini sunağa yatarak seslendirdi. Melike Şahin de yaslanarak...

        Yetkililer; çareyi, zarar görmemesi için Bodrum Antik Tiyatro'daki konserlerde sunağın önüne bir nöbetçi koymakta buldu. Sunag nöbetinin devam ettiği Hadise'nin konserinde görüldü.

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        Sunag'a yaslanarak şarkı söyledi
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        #BODRUM
        #Sunag
        #hadise
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