Bodrum'da taraftar grubundan sağlık çalışanlarına moral ziyareti - MUĞLA

AA

.Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisi çalışanları, ellerinde çiçeklerle "Ve gün gelir her şey güzel olur, inanmaktan vazgeçmeyin. Bizi Türk hekimlerine emanet edin" yazılı pankartla gelen taraftar grubunu karşısında görünce, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.Taraftarlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) gece gündüz fedakarca mücadele eden sağlıkçılara gül hediye etti.Bir süre acil servis önünde bekleyen ve meşale yakan gruptakiler, daha sonra bölgeden ayrıldı.Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen ziyarette renkli anlar yaşandı.