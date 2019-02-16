Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaz tatilinin ardından özellikle ailelerin çocuklarını mutlu etmek için aldığı hayvanlar sokağa terk ediliyor. Buna dikkat çekmek için bir reklam ajansı tarafından hazırlanıp geliştirilen "Beni Unuttunuz" adlı sosyal sorumluluk projesi, Bodrum Hayvan Hakları Derneği ve Bodrum Belediyesi'nin de destekleriyle hayata geçti.

SAHİPLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Bodrum'da terk edilen canların sesini onları terk edenlere duyurmak, sevgi ve ilgiden eksik kalan bu can dostlarımıza dikkat çekmek amacıyla oluşturulan proje, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Sokağa terk edilen canları sahiplendirmek için @beniunuttunuz adıyla kurulan sosyal medya sayfalarıyla başlayan çalışma; billboard, raket ve maketlerden oluşan duyuru kanalları aracılığıyla toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.