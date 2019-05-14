Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Bodrum'da yabancı ziyaretçi sayısında artış bekliyoruz"

AA

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bodrum, dünyada tanınan destinasyonlardan bir tanesi. Bodrum'da yabancı ziyaretçi sayısında artış bekliyoruz" dedi

Bodrum turist sayısı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

 - "Bodrum, dünyada tanınan destinasyonlardan bir tanesi. Bodrum'da yabancı ziyaretçi sayısında artış bekliyoruz" dedi.

- "Önemli tur operatörleri nisan ayından itibaren buraya uçmaya başladılar. İnşallah bu sezon Bodrum'da da diğer sezonların üstünde bir rakamla kapatacağız"

- "Hint düğünleri, bizim dizi filmlerimizden etkilenen bir pazar. İstanbul ve Antalya'nın ardından Bodrum'da da bu tür talepler alınmaya başlandı"

Sürecek..

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Yüzen oteller" denizle buluşuyor
TURİZM"Yüzen oteller" denizle buluşuyor
Bayramda 300 bin kişi otellerde konaklayacak
TURİZMBüyük göç için geri sayım!
Galataport hizmete girdikten sonra 2,5 milyon turist bekleniyor
TURİZMGalataport yılda 2.5 milyon turist getirecek
"Turizmde, Rusya pazarında patlama oldu"
TURİZM"Turizmde, Rusya pazarında patlama oldu"
Turizmin başkenti Antalya mavi bayrakta dünya lideri
TURİZMSayı 202 oldu! Antalya mavi bayrakta dünya lideri
Butik tabelalı pansiyonlar mercek altında
TURİZMO pansiyonlar mercek altına alındı
"Bu yıl 2,5 milyon İranlı turist ağırlamayı hedefliyoruz"
TURİZMHedef 2,5 milyon İranlı turist
Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da
TURİZMTurizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da
Aile ziyareti için seyahat eden sayısı düştü
TURİZMAileye değil tatile gidiyoruz
Kervansaray borçlarını yapılandırdı
TURİZMKervansaray borçlarını yapılandırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X