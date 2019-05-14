TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;



- "Bodrum, dünyada tanınan destinasyonlardan bir tanesi. Bodrum'da yabancı ziyaretçi sayısında artış bekliyoruz" dedi.

- "Önemli tur operatörleri nisan ayından itibaren buraya uçmaya başladılar. İnşallah bu sezon Bodrum'da da diğer sezonların üstünde bir rakamla kapatacağız"

- "Hint düğünleri, bizim dizi filmlerimizden etkilenen bir pazar. İstanbul ve Antalya'nın ardından Bodrum'da da bu tür talepler alınmaya başlandı"



Sürecek..