Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki Kargı Koyu mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. DHA'nın haberine göre, alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Kocadon Habertürk’e konuştu:

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum’da Ortakent Mahallesi’nde makilik ve fundalık alanda çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Habertürk’e konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

TATİLCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Ortakent Mahallesi Kargı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, tatilcilere de büyük panik yaşattı. Çok sayıda tatil sitesinin hemen yakınındaki bölgede çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 helikopter ve uçakla havadan, Muğla İtfaiyesi ekipleri tarafından da karadan müdahale edildi. Tatillerini geçirmek üzere ilçede bulunan çok sayıda vatandaş da yangın söndürme çalışmalarında görevlilere yardım etti. Hortumlarla su sıkan vatandaşlar, tırmık ve kürekle de çalışmalara katıldı.

“EVLERE SIÇRAMADI”

Habertürk’e konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucu yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Kocadon, “Yangının konutlara ve tatil sitelerine sıçradığı doğru değil. Bize bu konuda yansıyan bir bilgi yok” dedi.