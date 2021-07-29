Bodrum'da yangın otele sıçradı! 0:00 / 0:00

Marmaris yangınının ardından Bodrum'da da orman yangını başladı. Söndürme ekipleri yangınlara müdahale ediyor. Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Bölgede ise alevler Titanic adlı bir otele sıçradı. Alevlerin otele yaklaştığı ve tahliye işleminin yapıldığı anlar ise saniye saniye görüntülendi.