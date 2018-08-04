Muğla ve Bodrum Emniyet Müdürlüklerine bağlı 467 polis tarafından, gece kulüplerinin yoğun olduğu Gümbet Barlar Sokağı'nda eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

AA'nın haberine göre emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı çalışmalarda, 3 bin 472 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede iş yerleri kontrol edildi. Söz konusu eğlence mekanlarının uyuşturucu bulunması ihtimaline karşı arandığı çalışmalarda, Narkotim ekiplerinin iki dedektör köpeği de kullanıldı.

Gümbet'te yaklaşık iki saat süren uygulamada, aranan 27 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ruhsatsız 4 silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bodrum Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu da uygulama noktalarında ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Bazı gece kulübü işletmecileri polis ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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