Bodrum'un önde koylarından birinde lüks bir sitede kalan Barbaros İpek, evinin bahçesinin görünümünü yeşillendirmek için komşusunun bahçesindeki pergolanın çatısını sökerek suni çim plastikle yapıştırdı. Komşusu durumu savcılığa şikayet etti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma ile konuyu soruşturdu, delilleri topladı ve İpek hakkında iddianame hazırladı. Soruşturmayı yürüten Bodrum Savcılığı, İstanbul’da emlak işleri ile uğraşan Barbaros İpek hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar vermek ve kullanımı engellemek suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.