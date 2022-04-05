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Bodrum'daki nevruz kutlamasında PKK propagandasına 6 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Bodrum'daki nevruz kutlamasında PKK propagandasına 6 gözaltı
Bodrum'daki nevruz kutlamasında PKK propagandası
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DHA

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan kişilerin tespiti için çalışma yürüttü. Şüphelilere yönelik bu sabah önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirilirken, 6 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısında artış olabileceği belirtildi.

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