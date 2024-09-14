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        Bodrum FK: 0 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. 90. dakikada bulduğu golle kazanan ve 75'te Dimitrios Pelkas'ın direkt kırmızı kart görmesi sonucu karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Başakşehir, puanını 10'a yükseltti. 59. dakikada Fred'in direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bodrum FK ise 3 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 22:00 Güncelleme: 14.09.2024 - 22:11
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        Başakşehir, 90'da üç puana uzandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Başakşehir oldu.

        Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Leo Duarte attı.

        Bodrum FK'da forma giyen Fred, 59. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Başakşehir'de ise 75. dakikada Dimitrios Pelkas direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

        Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 10'a yükseltirken, Bodrum FK ise 3 puanda kaldı.

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