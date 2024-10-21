Bodrum FK: 0 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Bodrum FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 1-0 kazandı.

Ç. Rizespor'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Bu sonucun ardından Bodrum FK 3 maç sonra kaybetti ve 10 puanda kaldı. Çaykur Rizespor ise üst üste 2. galibiyetini elde etti ve 10 puana yükseldi.

Ligin 10. haftasında Bodrum FK deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise haftayı BAY geçecek.