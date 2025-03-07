Bodrum FK - Kasımpaşa maçı CANLI ANLATIM
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Son 3 haftada 1 puan kazanabilen lacivert-beyazlı ekip, galibiyet hasretine Bodrum'da son vermek istiyor. Son dönemde yükselişe geçen Bodrum FK ise çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
SAAT: 20.30
STAT: Bodrum Stadı
HAKEM: Mehmet Türkmen
YAYIN: beIN SPORTS 1
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Erkan, Musah, Fredy, Ege, Okita, Puscas
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Rodrigues, Winck, Gökhan, Barak, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, Sipay Bodrum FK'ye konuk oluyor.
Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 32 puanla haftaya 11. sırada girdi. Son 3 haftada hanesine 1 puan yazdırabilen lacivert-beyazlı ekip, galibiyet özlemine Bodrum'da son vermeye çalışacak.
Portekizli teknik direktör Jose Morais'in göreve gelmesinin ardından toparlanan ve ligdeki son 4 maçında 8 puan toplayan Sipay Bodrum FK, çıkışını Kasımpaşa karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Trendyol Süper Lig'de oynadığı karşılaşmaların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 13'ünden mağlubiyetle ayrılan Bodrum FK, 24 puanla sıralamada 15. basamakta yer aldı.
KASIMPAŞA'DA 3 EKSİK
Kasımpaşa'da tedavisine devam edilen Aytaç Kara ile kart cezalısı Yasin Özcan ve Mortadha Ben Ouanes, Bodrum FK'ye karşı forma giyemiyor.