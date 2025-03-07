Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK - Kasımpaşa maçı CANLI ANLATIM - Kasımpaşa Haberleri

        Bodrum FK - Kasımpaşa maçı CANLI ANLATIM

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Son 3 haftada 1 puan kazanabilen lacivert-beyazlı ekip, galibiyet hasretine Bodrum'da son vermek istiyor. Son dönemde yükselişe geçen Bodrum FK ise çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.03.2025 - 19:42 Güncelleme: 07.03.2025 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABONE OL

        SAAT: 20.30

        STAT: Bodrum Stadı

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Erkan, Musah, Fredy, Ege, Okita, Puscas

        Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Rodrigues, Winck, Gökhan, Barak, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, Sipay Bodrum FK'ye konuk oluyor.

        Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 32 puanla haftaya 11. sırada girdi. Son 3 haftada hanesine 1 puan yazdırabilen lacivert-beyazlı ekip, galibiyet özlemine Bodrum'da son vermeye çalışacak.

        Portekizli teknik direktör Jose Morais'in göreve gelmesinin ardından toparlanan ve ligdeki son 4 maçında 8 puan toplayan Sipay Bodrum FK, çıkışını Kasımpaşa karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Trendyol Süper Lig'de oynadığı karşılaşmaların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 13'ünden mağlubiyetle ayrılan Bodrum FK, 24 puanla sıralamada 15. basamakta yer aldı.

        KASIMPAŞA'DA 3 EKSİK

        Kasımpaşa'da tedavisine devam edilen Aytaç Kara ile kart cezalısı Yasin Özcan ve Mortadha Ben Ouanes, Bodrum FK'ye karşı forma giyemiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"