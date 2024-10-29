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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK’da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK’da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Bodrum Futbol Kulübü yönetim heyeti, Taşdemir ve teknik kadrosuna çiçek takdim ederek veda töreni düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 19:46 Güncelleme: 29.10.2024 - 19:46
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        Süper Lig'de ayrılık!
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        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile antrenörler Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        2021 yılından bu yana yeşil-beyazlı ekibin çalıştırıcılığını yapan Taşdemir, takımı 3 yılda 2’inci Lig, 1’inci Lig ve oradan da Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdi. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Taşdemir ve beraberindeki antrenörler için veda töreni düzenlendi. Törene, Taşdemir ile beraberindeki antrenörler, Bodrum Asbaşkanı Selahattin Polat, kulüp CEO’su Servet Cavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri Aşkın Demir, Caner Tuna, İsmail Erdoğan ve Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül katıldı. Törende Asbaşkan Selahattin Polat, Taşdemir’e plaket ve çiçek takdim ederek verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

        "BODRUMSPOR HER ZAMAN KALBİMİZDE KALACAK"

        Kurulan aile ortamına değinen İsmet Taşdemir, “3 sene burada çok güzel şeyler yaşadık, aile olduk. Bize burada bu çalışma imkanını verdiniz. Başata Fikret Başkan olmakla beraber bu konu da çok teşekkür ederim, bize çok güzel imkanlar sundunuz. Bizde elimizden geleni yaptık. Bodrumspor her zaman kalbimizde kalacak. Artık ağabey-kardeş gibi yolumuza devam edeceğiz” dedi.

        Öte yandan, Bodrum FK’nın Volkan Demirel ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

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