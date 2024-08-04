Bodrum FK’da orta sahaya takviye

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Bodrum FK yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, Sırbistan takımlarından Mladost’un genç orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa ile anlaşma sağladı. Bodrum FK, Obekpa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.