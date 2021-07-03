Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinin üçüncüsü başladı

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde organize edilen etkinliğin açılış konseri "Napoliten Şarkılar-Türk Tenorları", İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

İtalyan ezgilerinin seslendirildiği konserde, piyanoda Hüseyin Kaya eşliğinde, tenor solistler Besnik Ademoğlu, Ali Murat Erengül, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Serkan Taylan ve Ayhan Uştuk sahne aldı. Sanatçıların sahne performansı beğeniyle izlendi. İzleyenler, konser sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

Konserde sahne kurgusunu da yapan Hüseyin Kaya, gazetecilere, izleyenlerin kendilerini coşkulu ve sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Bodrum'da bulunmaktan keyif aldıklarını belirten Kaya, konsere gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Konser, bale ve tiyatro oyunlarıyla 21 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanan 3. Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinde 9 Temmuz'da "Tango Tango" konseri gerçekleştirilecek.