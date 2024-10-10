Bodrum katta 'tanksavar silahı' buldular!
İstanbul Avcılar'da bir binanın bodrum katında temizlik yapılırken çuval içerisinde 'hafif tanksavar silahı' olarak bilinen iki law silahı bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
Avcılar'da temizlik yapılan bir binanın bodrumunda çuval içerisinde tek atımlık iki law silahı bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre ilçede dün akşam saatlerinde bir binanın bodrum katında temizlik yapılması için 2 kişi kullanılmayan malzemeleri dışarı çıkardı.
Bodrumdan çıkarılan 2 çuval ise yakındaki bir dükkana götürülerek içinde ne olduğuna bakıldı. Çuval açıldığında içindekinin 'Hafif tanksavar silahı' olarak bilinen 66 milimetrelik tek kullanımlık iki law silahı olduğu görüldü.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine polise bilgi verildi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi.
Ekipler, taşınabilir law silahlarına el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri de zırhlı araçla gelerek iş yeri ve law silahlarının bulunduğu yerde kapsamlı çalışma yaptı. Olayla ilgili birkaç kişinin ifadesine başvurulurken, bir şüpheli de gözaltına alındı.