Turizm cenneti Bodrum'da yerli ve yabancı turistte yoğunluk yaşanmaya başladı

DTO Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, "Mart ayının ortasında mavi yolculuğa çıkan teknelerimiz var. Bu hareketlilik son yıllarda haziran başında, okulların kapanmasıyla oluyordu, bu yıl mart ayınının ortasında mavi yolculuk seferlerinin başlaması bizler için çok büyük bir sevinç kaynağı. Bodrum 2019 turizm sezonuna hızlı ve erken başladı"

- TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan:

- "Şu ana kadar 60'a yakın yurt dışından gelen sefer var. Yurt içinden de gelenler var. Bodrum'da bizim için turizm sezonu başladı. Bodrum için yurt dışından ve yurt içinden yüzde 20'lik bir artış bekliyoruz"



Sürecek...





