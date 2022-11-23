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Bodrum’da öğrenciler evlerine gönderildi!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde eğitim öğretim gören öğrenciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir amacıyla evlerine gönderildi. İlçede etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü

Bodrum’da öğrenciler evlerine gönderildi! - Güncel öne çıkan haberler
Bodrum’da öğrenciler evlerine gönderildi!
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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve ilçeleri için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Beklenen yağış bugün öğle saatlerinde başladı. Bodrum’da eğitim öğretime yarım günlük ara verildi, öğrenciler meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı evlerine gönderildi.

"SAAT: 13.00'TE EĞİTİME ARA VERİLDİ"

İHA'da yer alan habere göre Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13.00 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

"YOLLAR GÖLE DÖNDÜ"

Yağışla birlikte yollar göle döndü. Araçlar, yollardaki su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle Akyarlar Turgutreis yolu trafiğe kapandı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLARI KULLANDILAR

Sel suları ile yukarından gelen dal parçaları ve taşların Rasih Çelik üst geçidinin olduğu noktada yolu tıkadığı ve yolda suyun biriktiği öğrenildi. Yoldan geçemeyen sürücüler, alternatif güzergahları kullandı. Yolu açmak için çalışma başlatıldı.

YALIKAVAK'TA DA YAĞIŞ SÜRÜYOR

Yalıkavak’ta da yağmurla göle dönen yolda araçların güçlükle ilerlediği gözlendi. Arıza yapan araçlar yolda kaldı. İlçede yağış aralıklarla sürüyor.

İZMİR DE SAĞANAĞA TESLİM

İzmir'de, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İzmir genelinde yağış etkili oluyor. Etkisini zaman zaman artıran yağışın nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Kordon boyu, Eşrefpaşa Caddesi, Şehit Fethi Bey Caddesi'nde oluşan su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, yağmura yakalanan yayalar da güçlük yaşadı. Su birikintilerinin olduğu yerlerde belediye ekipleri müdahaleye başladı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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