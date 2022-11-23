Bodrum’da öğrenciler evlerine gönderildi! 0:00 / 0:00

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve ilçeleri için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Beklenen yağış bugün öğle saatlerinde başladı. Bodrum’da eğitim öğretime yarım günlük ara verildi, öğrenciler meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı evlerine gönderildi.

"SAAT: 13.00'TE EĞİTİME ARA VERİLDİ" İHA'da yer alan habere göre Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13.00 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

"YOLLAR GÖLE DÖNDÜ" Yağışla birlikte yollar göle döndü. Araçlar, yollardaki su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle Akyarlar Turgutreis yolu trafiğe kapandı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLARI KULLANDILAR Sel suları ile yukarından gelen dal parçaları ve taşların Rasih Çelik üst geçidinin olduğu noktada yolu tıkadığı ve yolda suyun biriktiği öğrenildi. Yoldan geçemeyen sürücüler, alternatif güzergahları kullandı. Yolu açmak için çalışma başlatıldı.

YALIKAVAK'TA DA YAĞIŞ SÜRÜYOR Yalıkavak’ta da yağmurla göle dönen yolda araçların güçlükle ilerlediği gözlendi. Arıza yapan araçlar yolda kaldı. İlçede yağış aralıklarla sürüyor.