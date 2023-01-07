AA

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çırkan Mahallesi'nin Gazderesi mevkisinde yaşayan evli ve üç çocuk babası 43 yaşındaki Cemil Çoban, teknolojinin tüm imkanlarını en iyi şekilde kullanmasıyla biliniyor. AA'nın haberine göre ağılında bir keçisinin doğum yapmak üzere olduğunu fark eden Çoban, acil müdahale ettiği hayvanın doğumunu gerçekleştirdi. İkiz doğan oğlaklardan birinin sağlıklı, diğerinin ise hareketsiz ve nefes almadığını gören Çoban, büyük üzüntü yaşadı.

KALP MASAJI YAPTI Oğlağın ölü doğduğunu düşünerek yanından uzaklaştığı sırada kıpırdadığını fark eden Çoban, yanına koştuğu oğlağa kalp masajı yaptı, ağzındaki suyu dışarıya çıkarttı. Hayvanın bir süre sonra nefes almasıyla sevinç yaşayan Cemil Çoban, sevincini anne keçiyi öperek paylaştı. Ağılda yaşananlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ" Çoban, ikiz doğan oğlaklardan birini hareketsiz görünce kalp masajı ile müdahale ettiğini söyledi. Oğlağın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Çoban, "Bir canlıyı hayata döndürmek çok güzel bir duyguymuş. Doktorlarımızı bu sayede daha iyi anladım. Beslenmesine yardımcı olacağım ve sıcak ortamda tutacağım. Yeni doğduğu için hareketleri biraz yavaş ancak bir kaç gün içinde daha da canlanacağına eminim. İkiz hayvanlarımız da dişi olarak doğdu" dedi.