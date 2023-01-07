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Bodrum'un teknolojik çobanı yeni doğan oğlağı kalp masajıyla hayata bağladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüsünü otlatırken dürbün, motosiklet, drone ve GPS kullanması nedeniyle teknolojik çoban olarak anılan Cemil Çoban, doğumdan sonra hareketsiz kalan oğlağı kalp masajı yaparak hayata döndürdü

Bodrum'un teknolojik çobanı yeni doğan oğlağı kalp masajıyla hayata bağladı
AA

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çırkan Mahallesi'nin Gazderesi mevkisinde yaşayan evli ve üç çocuk babası 43 yaşındaki Cemil Çoban, teknolojinin tüm imkanlarını en iyi şekilde kullanmasıyla biliniyor.

AA'nın haberine göre ağılında bir keçisinin doğum yapmak üzere olduğunu fark eden Çoban, acil müdahale ettiği hayvanın doğumunu gerçekleştirdi. İkiz doğan oğlaklardan birinin sağlıklı, diğerinin ise hareketsiz ve nefes almadığını gören Çoban, büyük üzüntü yaşadı.

KALP MASAJI YAPTI

Oğlağın ölü doğduğunu düşünerek yanından uzaklaştığı sırada kıpırdadığını fark eden Çoban, yanına koştuğu oğlağa kalp masajı yaptı, ağzındaki suyu dışarıya çıkarttı. Hayvanın bir süre sonra nefes almasıyla sevinç yaşayan Cemil Çoban, sevincini anne keçiyi öperek paylaştı.

Ağılda yaşananlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Çoban, ikiz doğan oğlaklardan birini hareketsiz görünce kalp masajı ile müdahale ettiğini söyledi.

Oğlağın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Çoban, "Bir canlıyı hayata döndürmek çok güzel bir duyguymuş. Doktorlarımızı bu sayede daha iyi anladım. Beslenmesine yardımcı olacağım ve sıcak ortamda tutacağım. Yeni doğduğu için hareketleri biraz yavaş ancak bir kaç gün içinde daha da canlanacağına eminim. İkiz hayvanlarımız da dişi olarak doğdu" dedi.

"ADINI ŞANSLI KOYMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Çoban, anne keçinin üçüncü kez doğum yaptığını belirterek, "Ağıla biraz daha geç gelsem belki hayatta olamayabilirdi. O yüzden adını 'Şanslı' koymayı düşünüyorum" dedi.

Teknolojiye düşkünlüğü ile gündeme gelen Cemil Çoban, teknolojiyi çok sevdiğini, işini kolaylaştırdığı için de yakından takip ettiğini söylemişti.

Sürüdeki lider keçilerden birinin boynuna da GPS cihazı takan Çoban, "Teknolojiye dürbünle başladım ve işimi iyi gördü. Ardından kros motosiklet aldım ulaşamadığım yerlerde yardımcı oldu. Daha sonra da drone aldım, sürümü yönlendirmede kaybolan hayvanlarımı bulmamda çok faydası oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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