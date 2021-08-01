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Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangın, saatler sonra kontrol altına alındı. Bölgede zaman zaman meydana gelen alevlenmelere ekipler müdahale ediliyor.

Muğla Bodrum'da rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri tahliye edildi.

MAHALLE SAKİNLERİ EVLERİNİ TERKETTİ

Beyciler'de ormanlık alanda başlayıp geniş bir alana yayılan yangın, Bodrum ilçesinin 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi'ne sıçradı.Mahallenin büyük kısmı tahliye edildi. Mahalle sakinleri, evlerinin etrafını sulayıp bölgeden ayrıldı.Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için ormanlık alanda çok sayıda iş makinesi ile çalışma yapılıyor. Bölgenin engebeli oluşu nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yapılıyor.Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri ile gönüllüler de destek veriyor.

İlçeye bağlı Umurça Mahallesi’nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale etti. Helikopterle de havadan söndürme çalışması yapıldı.

YANGINDA TOMA'LAR KULLANILDI

Çevre illerden getirilen Emniyet Müdürlüğüne ait 3 TOMA ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi birimleri, söndürme çalışmasına katıldı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken yangın bölgesindeki çalışmalara vatandaşlar da yoğun şekilde destek verdi. İnşaat firmalarının beton mikserleri ve pompaları da söndürme çalışmalarında kullanıldı. Çalışmalara ayrıca AFAD, UMKE, Muğla 911 ve AKUT ekipleri de destek verdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botları, denizden su sıkarak söndürme çalışması yaptı.

OTEL VE EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin ikametlere yaklaşması üzerine bölgedeki evler tedbir amacıyla tahliye edildi. İçmeler mevkisine doğru ilerleyen alevler, bölgedeki otel ve işyerlerine yaklaştı. Bunun üzerine otel de tedbir için tahliye edildi.

Kontrol altına alınan yangında geniş bir alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesinde zaman zaman meydana gelen alevlenmelere arazözler ve TOMA’larla müdahale ediliyor.