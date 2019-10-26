Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu tarafından 3 ayrı lastik bot durdurularak içerisindeki 13 Afganistan, 9 Filistin, 9 Suriye, 7 Somali ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.

Akyarlar açıklarında gerçekleştirilen devriye görevinde ise lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bildirildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 8 Suriye ve 6 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 14 kaçak göçmen yakalanmıştır.

Yakalanan toplam 54 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.