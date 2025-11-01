Habertürk
        Bodrum'da bot kayalıklara çarptı: 4 yaralı

        Bodrum’da bot kayalıklara çarptı: 4 yaralı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Adaboğazı'nda 7 metrelik lastik bot kayalıklara çarptı; 4 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri yaralıları kıyıya taşıdı, hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğu bildirildi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 01.11.2025 - 23:24 Güncelleme: 01.11.2025 - 23:36
        Kaza, akşam saatlerinde Bitez Mahallesi Adaboğazı mevkisinde meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu 7 metre uzunluğundaki lastik bot, henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklara çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle botta bulunan H.İ.Ç., T.Y.Y., O.C. ve M.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Yaralıların 2’si bölgedeki bir tekneyle Gümbet İskelesine, diğer 2 yaralı ise Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’nin ‘Yaşam’ ambulansıyla Bodrum marinaya getirildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        #bodrum bot kazası
        #haberler
