Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bodrum’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

        Bodrum’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte yollarda su birikintileri oluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 20:36 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da yollar göle döndü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısının yapıldığı Bodrum’da aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte yollarda da su birikintileri oluştu. Sürücüler, su birikintilerinin olduğu noktalarda dikkatli şekilde ilerledi. Yağışa aldırış etmeyip süratli şekilde ilerleyen sürücüler ise kazalara neden oldu.

        VATANDAŞLAR SIĞINACAK YER ARADI

        Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde takip mesafesini ihlal ederek ilerleyen bir kamyonet, aynı istikamete giden ve su birikintisine gelince yavaşlayan cipe çaptı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı. Yağmura yollarda yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.

        Bodrum Belediyesi görevlileri ise yağış anında önleyici tedbirlerini alarak sorunların önüne geçmeye çalıştı. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Halkla İlişkiler Birimi, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ve Fen İşleri ekipleri, yağışın etkilerini en aza indirmek için koordineli bir şekilde çalıştı.

        ARAÇLAR ZORLUK ÇEKTİ

        Taşkın riskine karşı dere yatakları kontrol edilerek yağmur esnasında taşan rögarların etrafını temizledi. Ekipler, çöp araçları ile tıkanan mazgalları da açarak mazgal üstlerini temizledi Ana arterlerde yapılan kontrollerde araçların geçişini engelleyen toprak ve taş birikintileri toplanırken yağış dolayısıyla olumsuzlukların yaşandığı mahallelerde de hızlı müdahalede bulunuldu.

        Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri ise olumsuzluklara karşı önlem almak için gün boyunca Bodrum’un farklı mahallelerini dolaştı. Çağrı merkezi ve diğer iletişim kanalları üzerinden gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, tüm taleplere anında yanıt vererek ilgili birimlere iletti.

        ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        Geçtiğimiz yıllarda sel ve su baskınlarının sıkça yaşandığı Dere Sokak ve Bitez Atatürk Caddesi üzerinde ise Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların etkili olduğu görüldü. Yağış sonrasında bu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Bodrum Belediyesi vatandaşların güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BODRUM
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Maganda damat tutuklandı!
        Maganda damat tutuklandı!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        Megakent yağmura teslim!
        Megakent yağmura teslim!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!