Bodrum Gölköy Demirbükü mevkiinde devam eden 2 gayrimenkul projesinin gece gündüz devam eden inşaatı tatili zehir etmişti.

15 Haziran itibariyle inşaat yasağı olmasına rağmen iki projede de inşaatın sürmesi tepkilere neden olmuştu. Habertürk'ün gündeme getirdiği gürültü kirliliğinin ardından Bodrum Belediyesi harekete geçti ve iki projede de inşaat durdu.

Turizm kentlerinde 15 Mayıs ile 15 Ekim arasında inşaat çalışmaları turizmin zarar görmemesi için yasaklanıyor. Geçen yıl pandemide operasyonlarının olumsuz etkilendiğini öne süren bazı müteahhitlerin başvuruları sonrasında 15 Mayıs’ta başlayan inşaat yasağı bazı illerde 15 Haziran’a çekilmişti. Bodrum'da yasağa rağmen gürültü büyük tepki çekmişti.