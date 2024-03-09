Bodrumlu temizlik personeli işini müziğin ritmine kapılarak yapıyor

Mumcular Mahallesi'nde ailesiyle yaşamını sürdüren 38 yaşındaki Dağdevirir, daha önce turizm ve otelcilikle uğraştı.

VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERİYOR

Her sabah büyük bir keyif ve heyecanla işini yapmaya çalışan genç, kulaklığını takıp o an dinlemek istediği müziği seçtikten sonra işini yapmaya başlıyor. Süpürgeyle çeşitli figürler de yapan Dağdevirir'e çevredeki vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor.

Amirleri ve mesai arkadaşları tarafından da çok sevilen Hüseyin Dağdevirir'in videoları sosyal medyasında ilgiyle izleniyor.

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Dağdevirir, müzik eşliğinde iş yapmanın kendisine ilham verdiğini söyledi.

Özgün olmayı çok sevdiğini ifade eden Dağdevirir, "Arabamda hoparlör var telefonla ona bağlanıyorum ve müziğimi açıyorum. Yaz aylarında insanlarla dans ederek işimi yapıyorum. Çok güzel karşılıyorlar, tebessüm edip dans ediyorlar. Yaklaşık bir yıldır çalışırken dans ediyorum. Güneşin ışığı hep üzerimde olduğu için güneşi görünce bambaşka hayat yaşıyorum" dedi.