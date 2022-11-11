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Merkezi Newcastle’da olan The Journal gazetesine değerlendirmede bulunan Bailey, İngiltere’de enflasyonun kendisinin arzu ettiği seviyenin çok üzerinde olduğunu söyledi.

Bailey, ülkede enflasyonun yeniden azaltılması yönündeki adımların etkisinin ise ancak gelecek 18 ile 24 ay arasındaki bir sürede görülebileceği yönündeki beklentileri hatırlattı.

“Enflasyon genel olarak en yoksullar için kötü. Özellikle bu enflasyon kötü." diyen Bailey, gelecek dönemde İngiltere Merkez Bankası’nın olası politika faiz artırım adımları atmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirterek, ülkede enflasyonun bu kış aylarında zirve seviyesini görmesini beklendiğine vurgu yaptı.

"Enerji ve gıda fiyatları üzerinde odaklanmamış olmamızın sebebi şu ki; bunlar yaşamak için zaruri.” yorumunda bulunan Bailey, daha önce çalışanların iş verenlerinden maaşlarına zam talep etmesinin ülkede enflasyonu daha da artıracağını ileri sürerek, işçi sendikalarından maaş artışı talebinde bulunmamaları çağrısını yapmış ve bu ifadeleri kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

İngiltere Merkez Bankası, geçen hafta 33 yılın en sert faiz artışına giderek, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3’e yükseltmişti.

Ülkede enflasyon bu yılın haziran ayında yüzde 10,1 artış kaydederek, son 40 yılın en yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.