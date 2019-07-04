Boeing 737 Max'lerde ölenlerin ailelerine 100 milyon dolar ödeyecek

İki kazada da kurtulan olmadı

Boeing Endonezya ve Etiyopya'da düşen 737 Max uçaklarında yaşamını yitirenlerin ailelerine 100 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Birkaç yıla yayılacak ödeme, kazalarla ilgili yasal süreçlerden bağımsız bir şekilde verilecek.

İki kazada 346 kişi yaşamını yitirmişti.

Boeing bu parayla ailelerin eğitim ve yaşam masraflarının karşılanacağını, ayrıca toplumsal programlara da kaynak aktarılacağını duyurdu.

Boeing'in ürettiği 737 Max uçaklarına Mart ayından bu yana dünya çapında uçuş yasağı uygulanıyor.

Mart ayında düşen Etiyopya Havayolları uçağından beş ay önce de Endonezyalı Lion Air'a ait uçak, benzer bir şekilde düşmüştü.

Boeing, ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yerel yönetimler ve kar amacı gütmeyen örgütlerle işbirliği yapacağını açıkladı.

Şirketin yöneticisi Dennis Muilenburg, "İki kazada da gerçekleşen trajik ölümler nedeniyle üzgünüz" dedi.

Ailelerin avukatı: Boeing uçağı pazara geri döndürmek için kârı güvenliğin önüne koyuyor

Etiyopya Havayolları'nın uçağında yaşamını yitirenlerden bazılarının ailelerinin avukatlığını üstlenen Teksas merkezli Avukat Nomi Husain, bu paranın "ailelerin kayıplarını tazmin etmek için gereken miktarın yanına bile yaklaşmadığını" söyledi.

BBC Ulaştırma Muhabiri Tom Burridge'e konuşan Husain, Boeing'in "en çok satan modelini bir an önce pazara geri döndürmek için kârı güvenliğin önüne koyduğunu" savundu ve ailelerin bir kısmının bu aşamada para istemediğini söyledi.

Husain bugüne kadar yedi ayrı dosyanın avukatlığını üstlendi ve bu dosyaların bazılarında 276 milyona varan tazminatlar isteniyor. Avukat Husain, ailelerin açtığı davaların toplam sayısının 50 civarında olduğunu tahmin ediyor.

Bazı ailelerin dava açmak için kazalara ait soruşturmaların bitmesini ve yetkililerin bu uçağa nasıl uçuş izni verdiğinin ortaya çıkarılmasını beklediğini belirten Husain, çoğu ailenin tek isteğinin gerçeğin gün yüzüne çıkması olduğunu söylüyor.