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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Boeing'de greve devam kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Boeing'de greve devam kararı

        ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'in çalışanları, maaşlarına dört yıl içinde yapılacak yüzde 35'lik zam teklifini reddederek greve devam kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:46
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        Boeing'de greve devam kararı
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        The Washington Post gazetesinin haberine göre, eylül ayı ortalarında greve giden 30 binden fazla Boeing çalışanı, şirket ve sendikanın uzlaştığı yüzde 35 zam teklifini kabul etmedi.Dört yıl içinde yüzde 35'lik maaş artışı, iyileştirilmiş sağlık ve emeklilik yardımları ve 7 bin dolarlık ikramiye teklifi, sendika içerisinde yapılan oylamada çalışanların yüzde 64'ü tarafından reddedildi.

        Çalışanlar, yüzde 40 maaş zammı ve emekli maaşı ödemelerinde eski sisteme geçmeyi talep ediyor.

        Boeing'in 30 binden fazla çalışanı, şirketin zam teklifini kabul etmeyerek 13 Eylül'de greve gitme kararı almıştı.

        Şirket ile sendika arasında yapılan son görüşmede işçilerin ücretlerine 4 yıl için yüzde 35'lik artış yapılması üzerine anlaşmaya varılmıştı.

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        Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi ise sendika içindeki oylamada kesinlik kazanıyor.

        Boeing'de 1995'teki 10 haftalık grevden bu yana en uzun grev olan 2008'deki 8 haftalık grev, şirkete günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. Boeing'in 2008'de olduğundan çok daha kötü bir mali durumda olduğu belirtiliyor.

        Şirket, en çok satan uçağı olan "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'daki kazalarından bu yana 27 milyar dolar kaybetti.

        Boeing'in her ne kadar geliri azalıp borcu artsa da şirketin 500 milyar dolardan fazla değer biçtiği devasa bir sipariş birikimi olduğu vurgulanıyor.

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