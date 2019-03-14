Boeing, tüm 737 Max filosunun uçuşlarını durdurdu

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Havacılık devi Boeing, uzmanların Etiyopya'da 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının enkazında yeni kanıtlar bulmasının ardından, dünya genelindeki 737 Max filosunun uçuşlarını durdurdu.
Şirket, bu modeldeki 371 uçakla sefer yapılmayacağını belirtti.
Amerikan Federal Sivil Havacılık Kurumu (FAA) gözden geçirilen uydu verilerinde elde edilen yeni kanıtların, bu uçakları geçici olarak yasaklama kararını beraberinde getirdiğini açıkladı.
FAA daha önce, Türkiye dahil birçok ülke Boeing 737 Max uçaklarını yasaklarken, böyle bir karar almayı reddetmişti.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa yakınlarında geçen Pazar günü düşen uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.
Geçen Ekim ayında da, Endonezya'da Lion Air'e ait aynı model uçağın düşmesi sonucu 189 kişi ölmüştü.
Bir FAA ekibi, Etiyopya Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurumu ile birlikte Etiyopya'daki kaza yerinde araştınma yapıyor.
FAA Başkan Vekili Dan Elwell " Etiyopya Havayolları uçağının rotasının, Lion Air ile aynı olduğu ve benzerlikler bulunduğu tüm taraflarca açıkça görüldü. Yerde bulduğumuz kanıtlar da uçuş rotasının Lion Air kazasındakiyle benzer olduğu kanısını güçlendirdi." dedi.
https://twitter.com/FAANews/status/1105908677612056578
ABD'li Boeing şirketi "737 Max modelinin güvenli olduğuna inancı sürüyor" dedi.
Ancak şirket, FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurumu'yla yaptıkları görüşmeler sonucu, "ihtiyatlı tdavranmak ve kamuoyuna uçağın güvenliği konusunda güvence vermek için" bu kararı aldıklarını açıkladı.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dennis Muilenburg, "Soruşturmacılarla birlikte kazaların nedenlerini anlamak, güvenliği geliştirmek ve bunun yeniden yaşanmasını önlemek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.