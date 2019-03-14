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Boeing, tüm 737 Max filosunun uçuşlarını durdurdu

Havacılık devi Boeing, uzmanların Etiyopya'da 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının enkazında yeni kanıtlar bulmasının ardından, dünya genelindeki 737 Max filosunun uçuşlarını durdurdu.

Giriş: 14.03.2019 - 15:54 | Güncelleme:

Havacılık devi Boeing, uzmanların Etiyopya'da 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının enkazında yeni kanıtlar bulmasının ardından, dünya genelindeki 737 Max filosunun uçuşlarını durdurdu.

Şirket, bu modeldeki 371 uçakla sefer yapılmayacağını belirtti.

Amerikan Federal Sivil Havacılık Kurumu (FAA) gözden geçirilen uydu verilerinde elde edilen yeni kanıtların, bu uçakları geçici olarak yasaklama kararını beraberinde getirdiğini açıkladı.

FAA daha önce, Türkiye dahil birçok ülke Boeing 737 Max uçaklarını yasaklarken, böyle bir karar almayı reddetmişti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa yakınlarında geçen Pazar günü düşen uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

Geçen Ekim ayında da, Endonezya'da Lion Air'e ait aynı model uçağın düşmesi sonucu 189 kişi ölmüştü.

FAA'ın bulduğu yeni kanıt ne?

Bir FAA ekibi, Etiyopya Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurumu ile birlikte Etiyopya'daki kaza yerinde araştınma yapıyor.

FAA Başkan Vekili Dan Elwell " Etiyopya Havayolları uçağının rotasının, Lion Air ile aynı olduğu ve benzerlikler bulunduğu tüm taraflarca açıkça görüldü. Yerde bulduğumuz kanıtlar da uçuş rotasının Lion Air kazasındakiyle benzer olduğu kanısını güçlendirdi." dedi.

https://twitter.com/FAANews/status/1105908677612056578

- Getty Images
Etiyopya'daki kaza yeri

Boeing ne dedi?

ABD'li Boeing şirketi "737 Max modelinin güvenli olduğuna inancı sürüyor" dedi.

Ancak şirket, FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurumu'yla yaptıkları görüşmeler sonucu, "ihtiyatlı tdavranmak ve kamuoyuna uçağın güvenliği konusunda güvence vermek için" bu kararı aldıklarını açıkladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dennis Muilenburg, "Soruşturmacılarla birlikte kazaların nedenlerini anlamak, güvenliği geliştirmek ve bunun yeniden yaşanmasını önlemek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

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