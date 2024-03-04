BofA, Erdemir raporunu düzeltti

Geçen hafta Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) hisselerine ilişkin tavsiye ve önerisini revize ederek hedef fiyatını 19 liradan 17 liraya düşüren Bank of America, Erdemir yönetiminin açıklamalarından sonra raporunu düzeltti.

BofA bugün yeni bir rapor yayımlayarak raporunu değiştirdi. Hedef fiyatı 19 TL’den 47 TL’ye yükselten BofA Securities tavsiyesini ‘nötr’ olarak belirledi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Bu rapor, tahmini FAVÖK ve türetilmiş fiyat hedefinin doğru hesaplanmadığı anlamına gelen varsayılan gerçekleşmiş çelik fiyatındaki bir hatayı düzelten 29 Şubat 2024 tarihli önceki raporun yerine geçmektedir. Sonuçlar FY23 cirosu 147,9 milyar TL, yıllık +%16, BofA'ya göre +%3, konsensüse göre -1%. FAVÖK 15,2 milyar TL, yıllık -%44, BofA'ya göre +%19 ancak konsensüse göre -%16. Çelik üretimi 7,4 Mt, yıllık bazda -%5 ve konsensüse kıyasla -%3. Model değişiklikleri: 2024E FAVÖK, daha yüksek varsayılan çelik fiyatları (+%21 artışla 797 $/t basit ASP) ve daha zayıf varsayılan TL (28'den 36'ya) ile %49 artarak yaklaşık 40,4 milyar TL'ye ulaştı. Operasyonel ve finansal kaldıraç yükseltilmiş hedef katsayı (5,1x'e karşı 4,0) fiyat hedefimizi 47 TL'ye (19 TL idi) yükseltmemize neden oldu. Bu nedenle Nötr'e yükseltiyoruz. Zorlu bir 2023'ün ardından şirketin büyük ölçüde normalleştiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, kaldıraçları azaltmaya yönelik bir yol görsek bile, çelik için hem yerel politikalar hem de küresel arz fazlası riskleriyle ilgili belirsizlikler ve riskler görüyoruz, bu nedenle Nötr. Hisseler yaklaşık 4,9x 2024E FAVÖK üzerinden işlem görüyor."

Uzmanlar, bir yabancı yatırım kuruluşunun ilk kez analist raporunu düzelterek fiyat değiştirdiğine dikkat çekti.

"YANLIŞLIK ORTADAN KALKTI"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Bank of America’nın Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hissesine ilişkin tavsiyesini ve önerisini düzeltmesini memnuniyetle karşıladık. Bu olaydaki hassasiyetimizi BofA’nın ciddiyetle ele alıp, değerlendirerek rapordaki modeli düzeltmesi yerinde bir karar olmuştur. Doğru bir iletişimle, hem raporu hazırlayan kuruma hem de kamuoyuna durumu anlattık ve analist raporundaki yanlış modelin düzeltilmesini sağladık. Yatırımcılarımızın Erdemir’e güvenmesi, Erdemir’in de yatırımcılarını koruması esasına dayalı mekanizma çalıştı, yanlışlık ortadan kalktı” dedi.