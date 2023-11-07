Boğaz ağrısıyla gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi Ankara'da ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Metehan Doğanay (7), boğaz ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerde lösemi olduğunu öğrendi. Kemoterapi tedavisine olumlu yanıt veren Metehan, hastalığı yenip futbolcu olmak istediğini söyledi

Metehan Doğanay, yaz tatili için gittiği Tokat Erbaa'daki anneannesinde rahatsızlanarak boğaz ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik yaşadı. Hastaneye kaldırılan Metehan, lösemi olabileceği şüphesi üzerine ailesi tarafından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde Metehan'a lösemi tanısı konuldu. Kemoterapi almaya başlayan Metehan'ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Hastane odasında tutkunu olduğu Galatasaray'ın maçlarını izleyen Metehan, en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyledi. Metehan, futbolcu Mauro Icardi'nin kendisini hastanede ziyaret etmesini de çok istediğini belirtti.

2 YILLIK TEDAVİ SÜRECİ

Metehan'ın doktoru Doç. Dr. Turan Bayhan, çocukluk çağı lösemi hastalığının çok sık görülen kanser hastalıkları arasında olduğunu söyleyerek, "Yıllık görülme sıklığı, 100 binde 3 ila 4'tür. Bunların da büyük çoğunu bizim 'akut lenfoblastik lösemi' dediğimiz hastalığı oluşturmaktadır. Akut lösemiler hem 'akut lenfoblastik lösemi', hem 'akut miyeloid lösemi' olarak ikiye ayrılıyor. Büyük çoğunluğunu lenfoblastik lösemi oluşturuyor. Ama yine hastanemizde bu hastalıkların hepsini görebilmekteyiz nadir de olsa. Bu hastalar, tanı aldıktan sonra yaklaşık 2 yıllık bir tedavileri oluyor. Kemoterapi alırken birçok yan etkileri görebiliyoruz. Hızlı bir tedavinin başlaması, tedavinin başarısını tabii ki artırıyor" dedi.

"ŞU AN İLİK NAKLİNE GEREK YOK"

Metehan'ın 'akut miyeloid lösemi' tanısı aldığını söyleyen Doç. Dr. Bayhan, "Bu löseminin daha da nadir olan bir tipi. Bu hastaların hepsine ilik nakli gerekmiyor. Bazı tiplerinde gerekli. Hastalık tekrar etmişse veya kötü mutasyonlardan birisi varsa; bu hastalara ilik nakli yapmak gerekir. Ama Metehan için şu an ilik nakline gerek yok. Tedaviye de güzel yanıt verdi. Bu şekilde tedavisini devam edeceğiz. Daha sonrasında ağızdan tedavilerle devam edeceğiz" diye konuştu.