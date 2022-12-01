Boğaz gemi trafiğine kapatıldı! Dev gemi geçiyor!

Geminin geçişine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-9, Kurtarma-12 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-5 ve Kıyı Emniyeti-8 isimli hızlı tahlisiye botları eşlik ediyor.

UZUNLUĞU 325, GENİŞLİĞİ 39 METRE

İHA'da yer alan habere göre 325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığında olan 'Castorone', İstanbul Boğazı'na saat 13.00'da giriş yaptı. Yaklaşık 2 saat süren yolculuk sonrası Yunanistan Rodos adasına doğru yoluna devam etti.