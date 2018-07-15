İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş Kuruçeşme'de boğaz kıyısında bulunan son derece stratejik konumdaki arsasını satış listesine koydu. Yaklaşık 6 metre genişliğinde 76 metre uzunluğundaki arsanın satışı için İBB Meclisi'nden karar çıkartıldı.



415 METREKARE



Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Meclisi cuma günü yapılan temmuz ayına ait son toplantısında, İBB Emlak Müdürlüğü tarafından Meclis'in onayına sunulan "Taşınmazların Satışı" ile ilgili teklifi görüştü. 10 maddelik teklif satış listesinde bulunan Beşiktaş Kuruçeşme 169 ada, 26 nolu parsel dikkat çekiciydi. Denizin hemen kıyısında yer alan parselin toplam büyüklüğü 415 metrekare olmasına karşın, genişliği ancak 6 metre idi. Kıyıya paralel uzanan yaklaşık 76 metre uzunluğundaki parselin imar durumu, turizm konaklama tesisleri alanında bulunuyordu.



OTEL İÇİN KRİTİK ÖNEMDE



Arsanın hemen arkasında yer alan 15 bin metrekare büyüklüğündeki 25 numaralı parselde bir otel inşaatı devam ediyor. Astaş Holding tarafından yaptırılan Mandarin Oriental Bosphorus otel inşaatı 99 odalı olacak. Otelin kıyıyla bağlantısının, yaklaşık yarısını söz konusu parsel bir set gibi kesiyor. İBB Meclisi'nin oy çokluğu ile satılmasına karar verdiği arsa, özellikle otel için stratejik öneme sahip. İBB'nın bundan dolayı arsayı iyi bir bedelle satması bekleniyor.



550 MİLYON DOLARLIK OTEL



Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı geçen yıl yaptığı bir açıklamada Mandarin Oriental Otel için 550 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söylemişti. Aşçı açıklamasında şöyle demişti:



"Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul otel projemiz 2019'da açılacak. Bu projede New York merkezli Mimar Adam Tihany'i ile çalışıyoruz. Otelimizde her biri deniz manzarasına hakim özel süitler ve kral daireleri, restoranlar, 800 kişilik balo salonu, toplantı odaları, spa, sağlık merkezi, fitness merkezi yer alacak."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER