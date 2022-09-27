Boğazda tekneden ateş açan iki kadına gözaltı! 0:00 / 0:00

İstanbul Boğazı'nda bindikleri bir tekneden rastgele silahla ateş eden iki genç kızın görüntüleri sosyal medyada yayılınca gündem oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda tekne üzerinde ateş eden ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan kişinin üniversite öğrencisi Binnur A. (23), yanındaki arkadaşının da Feyza K. (22) olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR Gözaltına alınan iki genç kız, ifadelerinde olayın haziran ayında yaşandığını, videoyu ise bir arkadaşlarının çektiğini belirtti.