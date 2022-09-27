Boğazda tekneden ateş açan iki kadına gözaltı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Boğazda tekneden ateş açan iki kadına gözaltı! - Güncel haberler
ABONE OL

Tekneden ateş açan iki şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Boğazı'nda bir tekneden tabancayla ateş ederken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan iki kadın, gözaltına alındı

Boğazda tekneden ateş açan iki kadına gözaltı! - Güncel haberler
Boğazda tekneden ateş açan iki kadına gözaltı!
0:00 / 0:00

İstanbul Boğazı'nda bindikleri bir tekneden rastgele silahla ateş eden iki genç kızın görüntüleri sosyal medyada yayılınca gündem oldu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda tekne üzerinde ateş eden ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan kişinin üniversite öğrencisi Binnur A. (23), yanındaki arkadaşının da Feyza K. (22) olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan iki genç kız, ifadelerinde olayın haziran ayında yaşandığını, videoyu ise bir arkadaşlarının çektiğini belirtti.

Genç kızlar silahı kendilerine kaptanın verdiğini söyleyince polis, kaptan A.K.’yi de gözaltına aldı. A.K. "genel güvenliği tehlikeye atmak" suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Olayda kullanılan silah ise teknede ele geçirildi.

Binnur A. ve Feyza K. ise işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eski istihbaratçı Yekebaş'a iyi hal indirimi
GÜNDEM Eski istihbaratçı Yekebaş'a iyi hal indirimi
PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? Gözler EGM'de: PMYO mülakat sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
Silahı kurcalarken kuzeni ölen çocuk serbest
GÜNDEM Silahı kurcalarken kuzeni ölen çocuk serbest
ATA AÖF Kayıt Yenileme Ne Zaman, Nasıl Yapılır? 2022-2023 ATA AÖF Harç Ücretleri Ne Kadar?
GÜNDEM ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
Avrupa’nın milliyetçi ve sağ kanadı
GÜNDEM Avrupa’nın milliyetçi ve sağ kanadı
Öğrenci ve çalışanlar kira sorunlarını anlatıyor
GÜNDEM Öğrenci ve çalışanların kira sorunları
İstanbul Sancaktepe'de Ukraynalı modelin ölümüyle ilgili davada köpek sorusu! - Güncel haberler
GÜNDEM Ukraynalı modelin ölümüyle ilgili davada köpek ...
SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak?
GÜNDEM 4 kent için "sarı" alarm İstanbul için sağanak ...
Yunan polis ve sevgilisinin davasında yeni gelişme - Haberler
GÜNDEM Yunan polis ve sevgilisinin davasında yeni gelişme
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs 4 aracı biçti!
GÜNDEM Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs 4 aracı biçti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.