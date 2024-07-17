Boğazdan geçerken arızalandı
Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı geçişi sonrası arızalanan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerince demirletildi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yalova'dan Bulgaristan'a giderken İstanbul Boğazı geçişini tamamladıktan sonra makine arızası yapan "SOFULAR 1" isimli 88 metre boyundaki genel kargo gemisinin, KURTARMA-11 römorkörü yedeğinde ve kılavuz kaptan refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği duyuruldu.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.