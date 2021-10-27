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Haberler Gündem Yargı Boğaziçi davası... SON DAKİKA: 13 sanığa 'zorla getirilme' kararı - Haberler
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerle ilgili davada 13 sanık hakkında zorla getirilme kararı

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin 97 kişinin üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 13 sanık hakkında zorla getirilme kararı verildi

Boğaziçi davası... SON DAKİKA: 13 sanığa 'zorla getirilme' kararı - Haberler
Boğaziçi davasında 13 sanığa 'zorla getirilme' kararı
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AA

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, 50 sanığın daha savunması alındı.

AA'nın haberine göre, sosyal medyadan gördükleri basın açıklaması çağrısına gitmek istediklerini belirten sanıklar, açıklamanın yapılacağı yere varmadan polisin müdahalesiyle darbedilerek gözaltına alındıklarını öne sürdü. Sanıklar, beraatlerini talep etti.

Savunmaların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmayan 13 sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Duruşma 10 Ocak 2022'ye ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Şubat'ta bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından, sosyal medya ve basın yayın yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüs önü ve çevresinde toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulduğu belirtiliyor.

Beşiktaş ve Sarıyer umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından 5 Ocak'ta alınan koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yürüyüş, miting ve basın açıklaması gibi faaliyetlerin 5 Şubat'a kadar yasaklandığı hatırlatılan iddianamede, bu karara istinaden eylemlere, İstanbul Valiliğince yasaklama getirildiği anlatılıyor.

İddianamede, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine eylem yapmak amacıyla 1 Şubat'ta Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde peyderpey toplanmaya başlayan bazı grupların polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak üniversiteye doğru sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçtikleri, sonrasında polis tarafından gözaltına alındıkları kaydediliyor.

Sanıklar hakkında tespitlere yer verilen iddianamede, 97 sanığın "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak suretiyle 2911 sayılı yasaya muhalefet" suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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