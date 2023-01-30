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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili davada istenen cezalar belli oldu - Güncel haberler
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Boğaziçi eylemlerine ilişkin 14 öğrencinin yargılandığı davada mütalaa

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili davada mütalaa açıklandı. Savcılık, 12 sanığın 21 yıla, 1 sanığın 23 yıl 4 aya ve 1 sanığın 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili davada istenen cezalar belli oldu - Güncel haberler
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DHA

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmada, sanıkları ve şikayetçileri avukatları temsil etti.

DHA'nın haberine göre duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, olay günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin üniversiteden çıkış yaptığı esnada makam aracının önüne geçilerek üniversiteden çıkışının engellendiğini, bu hususun 5 Ekim 2021 tarihli görüntü inceleme ve tespit tutanağıyla tespit edildiğini belirtti.

Araç içerisinde rektör İnci'nin ve şoförü Şenol Aydın'ın bulunduğu birden fazla kişiyle birlikte "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işledikleri için zincirleme suç hükümlerinin uygulanması istendi.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Sanıkların kanuna aykırı bir eylem gerçekleştirdikleri, tüm ikazlara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri belirtilen mütalaada, eylemlerin son bulması için göstericilere müdahale eden üniversitede görevli güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ın ise görevini yapmasını engelledikleri belirtilen sanıkların cezalandırılması talep edildi. Sanık Caner Perit Özen'in güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ın boğazını sıkarak yaraladığı da mütalaada yer aldı.

Mütalaada, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 12 sanık için 3 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis talep edildi.

Sanıklardan Ersin Berke Gök için "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 4 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Eftelya Koyuncu için de "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 4 yıl 8 aydan 23 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için 3 Şubat'a ertelendi.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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