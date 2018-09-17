Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen "6. Boğaziçi Film Festivali"nin bu yılki Onur Ödülü, Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa'ya verilecek.

Festival, 26 Ekim'de başlayacak.

Geleneksel tarih anlayışını ters yüz eden bakışı ve seyirciyi rahatsız etmekten çekinmeyen duruşuyla tanınan usta yönetmen, festivale özel masterclass eğitimi de verecek.

Festivalin "Retrospektif" adlı bölümüne de ev sahipliği yapacak olan Loznitsa'nın 3'ü Türkiye prömiyeri olmak üzere 4 filmi programda yer alacak. Cannes'ın Belirli Bir Bakış bölümünden En İyi Yönetmen ödülüyle dönen yönetmenin, Donbass Savaşı'nı konu alan kara mizah türündeki filmi "Donbass", 1930'lu yıllardaki Rusya'yı bugüne dek yayınlanmamış fotoğraflar ve görüntüler eşliğinde anlattığı "Process" ve Berlin'de yaşayan eski Sovyet ülkesi vatandaşlarının Kızıl Ordu'nun Nazilere karşı kazandığı Zafer Günü'ndeki kutlamaları üzerinden anma ritüellerini sorgulayan gözlemci belgeseli "Victory Day", festivalde gösterilecek.

Etkinlikte ayrıca, Loznitsa'nın geçen yıl Cannes'da Altın Palmiye için yarışan ve Doğu Avrupa portresi çizen filmi "A Gentle Creature" da yönetmenin katılımıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, 3 Kasım'da sona erecek.

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