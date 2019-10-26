Boğaziçi'nin en iyileri

7'nci Boğaziçi Film Festivali'nin Ödülleri verildi. Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda gerçekleşen kapanış ve ödül gecesinde Burak Çevik'in yönettiği 'Aidiyet', 'Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda 'En İyi Film' seçilerek 100 bin ₺ değerindeki Altın Yunus Ödülü'nü kazandı. Festivalin 'Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda Ukraynalı yönetmen Nariman Aliyev'in 'Yuvaya Dönüş'ü 'En İyi Film seçilirken, Bosphorus Film Lab'in destek vereceği projeler de belli oldu.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En iyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü: 'Aidiyet' / 100 bin ₺

En İyi Yönetmen Ödülü: 'Bağlılık - Aslı' / 20 bin ₺

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Uzun Zaman Önce' / 15 bin ₺

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ali Atay (Nuh Tepesi) / 15 bin ₺

En İyi Senaryo Ödülü: Burak Çevik (Aidiyet) / 10 bin ₺

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Andreas Sinanos (Dilsiz) / 10 bin ₺

En İyi Kurgu Ödülü: Erkan Erdem (Kovan) / 10 bin ₺

FİYAB Yapımcı Ödülü: Seyid Çolak (Kapan) / 10 bin ₺

ULUSLARARARASI UZUN METRAJ YARIŞMA

En iyi Uzun Metraj Film Ödülü: 'Yuvaya Dönüş' / 50 bin ₺

En İyi Yönetmen Ödülü: Dmitry Mamuliya (Karanlık Bir Adam) / 15 bin ₺

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Adriana Matoshi, Rozafa Celaj, Shengyl Ismaili, Melihate Qena (Aga'nın Evi) / 10 bin ₺

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Akthem Seitablayev (Yuvaya Dönüş) / 10 bin ₺

Jüri Özel Ödülü: Aga'nın Evi / Aga's House (Lendita Zeqiraj) / 10 bin ₺

KISA KURMACA VE BELGESELYARIŞMASI

En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü: 'Boşluk' / 10 bin ₺

En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü: 'Amca' / 10 bin ₺

En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film Ödülü: 'Nefta Futbol Kulübü' / 10 bin ₺

En İyi Uluslararası Kısa Belgesel Ödülü: 'Uçamayan Süper Kahraman' / 10 bin ₺

Ahmet Uluçay Büyük Ödülü: 'Nefta Futbol Kulübü' / 25 bin ₺

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü: Avarya (Gökalp Gönen) / 5 bin ₺