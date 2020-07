Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa Enerji Araştırma Birliği Biyoenerji Platformu'na tam üye olarak kabul edildi

AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran'da gerçekleştirilen EERA Yürütme Kurulu Toplantısı'nda tam üyelik kabulü gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi'nde üyelik kapsamında üniversite temsilciliğini Çevre Bilimleri Enstitüsü'nden Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu üstleniyor.

EERA-Biyoenerji Platformu'na üniversite bünyesinde kimya, kimya mühendisliği, ekonomi bölümleri ve çevre bilimleri enstitüsünden öğretim üyeleri de destek veriyor.

Avrupa Birliği (AB) içinde daha verimli, ekonomik ve düşük karbon salınımlı enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik en büyük araştırma programını yürüten ve kar amacı gütmeyen EERA, 30 ülkede 250'den fazla üniversitenin katılımıyla AB'nin enerji alanındaki en büyük araştırma birliği olarak faaliyet gösteriyor.

Avrupa'da enerji alanında üniversitelerin yanı sıra aktif araştırma kuruluşlarını bünyesinde toplayan bir oluşum olan EERA, daha verimli ve daha az maliyetli düşük karbon enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışıyor.

EERA, Avrupa Birliği'nin 2050'ye kadar iklim-nötr bir topluluk olmasını hedefleyen Stratejik Enerji Teknolojileri Planı (SET-Plan) çerçevesinde faaliyetlerini yürütüyor. EERA'nın yürüttüğü 17 müşterek araştırma platformundan biri olan ve 2011 yılında kurulan EERA-Biyoenerji Platformu ise Avrupa Birliği biyoenerji çerçeve programı altında "Sürdürülebilir Biyokütle Üretimi", "Termokimyasal İşlemler", "Biyokimyasal İşlemler", "Stabil Biyoenerji Sistemleri" ve "Sürdürülebilirlik-TeknoEkonomik Analizler-Kamuoyu Kabulü" olmak üzere toplam beş alt programda çalışmalar yapıyor.

Aralarında Fransa'dan Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA),İspanya'dan National Renewable Energy Centre-Biomass Department (CENER),Almanya'dan Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige (DBFZ),İtalya'dan Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA),Hollanda’dan Wageningen University & Research (WUR) ve Finlandiya'dan Technical Research Centre of Finland (VTT) bulunduğu EERA-Biyoenerji Platformu 27 tam üye ve 17 asosiye ülkeden oluşuyor.

- EERA-Biyoenerji Platformu'na üyeliğin kazandıracakları

TÜBİTAK’ın AB Çerçeve Programları (ÇP) çerçevesinde sunulan proje önerilerine dahil olunmasında ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amacıyla kamu kurum ve KOBİ'lere sağladığı yeni destek mekanizması çerçevesinde başvurusunu tamamlayan Boğaziçi Üniversitesi, özellikle biyoenerji alanında AB’nin yayınladığı Stratejik İnovasyon ve Araştırma Gündemi çalışmalarına doğrudan katkıda bulunabilecek, proje çağrılarının şekillendirildiği Çalışma Programı evraklarının hazırlanma aşamasında geri bildirim sağlayabilecek, yeni araştırma başlıkları önerebilecek.

EERA-Biyoenerji Platformu'nun çalışma alanlarına giren proje çağrı başlıklarında kendi alanlarında uzman üyelerle Boğaziçi Üniversitesinin ortak veya koordinatör olarak kuvvetli konsorsiyumlara katılımı mümkün olacak.