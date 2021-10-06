Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 öğrenciye tutuklama talebi

DHA

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan olaylar sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 öğrenci bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılması istendi. Şüpheliler nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiler.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde (BÜ) düzenlenen izinsiz gösteride, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünün kesilmesi ve otomobilin üzerine çıkılmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Üniversitede önceki gün yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen izinsiz gösteri sırasında bir grup, Rektör İnci'nin makam aracının önünü kesti ve gruptan bir kişi otomobilin üzerine çıktı. Bu gösterici, güvenlik görevlileri tarafından aracın üzerinden indirildi.

İzinsiz gösterinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında bugün 7 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, bu sırada kendilerine mukavemette bulunan 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam eden bu kişilerden 9'unun öğrenci, birinin ise BÜ mezunu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, üniversitenin güvenlik müdürünün de izinsiz gösteriyle ilgili emniyette bilgisine başvurulduğu öğrenildi.