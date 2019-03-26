Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyal sorumluluk okulu

Günümüzde hayatın her alanında sıkça duyulan sosyal sorumluluk kavramı, her geçen gün şirketlerin ajandalarında daha geniş bir yer kaplar oldu. Sürdürülebilirlik ve gönüllülük temasının ağırlık kazandığı bu günlerde, iş dünyası için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yükselen bir ihtiyaç. Buna karşın sosyal sorumluluk konusunda yetişmiş insan kaynağı ise hayli sınırlı. Bu açıktan yola çıkılarak hazırlanan programda konuşmacılar, A’dan Z’ye başarılı bir sosyal sorumluluk projesinin ipuçlarını ‘gönüllülük’ perspektifinden katılımcılarla interaktif olarak paylaşacaklar.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) bünyesinde, hem özel sektör hem de sivil toplum temsilcilerinin yer alacağı sertifika programı dört hafta sürecek. Pazarlama iletişiminden kurumsal iletişime kadar bu alanda deneyim kazanmak isteyenler ile sivil toplum kuruluşlarında kariyer hedefleyenler ve akademik çalışma yapanlara hitap edecek olan program, farkındalık yaratmak isteyen üniversite öğrencilerine de açık olacak.

Sosyal yatırımlar alanında Türkiye’nin yanı sıra Kosova, Kuveyt ve Senegal’de de proje danışmanlığı yapan ve Sosyal Sorumluluk Okulu ve Kurumsal Vatandaşlık kitaplarının yazarı olan Dr. Aylin Löle koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek programda, katılımcılar farklı sektörlerden başarılı kurum ve yöneticilerle bir araya gelecek ve teorinin yanı sıra saha uygulamalarından örnekleri de görme fırsatı bulacak.

Program sınırlı kontenjan ile başlayacak ve 27 Nisan’da sona erecek.



https://buyem.boun.edu.tr/egitim/sosyal-sorumluluk-okulu.html