Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Boğaziçi Üniversitesinde kanserin hızlı tanısı için yapay zeka modelleri geliştirildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Boğaziçi Üniversitesinde kanserin hızlı tanısı için yapay zeka modelleri geliştirildi

        Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Turan, "'PathoSeg yapay zeka modelimiz sayesinde, hücre ve doku bölgelerinin segmentasyonu artık hem daha hızlı hem de daha kesin şekilde yapılabiliyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğaziçi Üniversitesinde kanserin hızlı tanısı için yapay zeka modelleri geliştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Boğaziçi Üniversitesinde kanserin daha hızlı ve hassas tanısı için "PathoSeg" ve "PathopixGAN" isimli yapay zeka modelleri geliştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka ve makine öğrenmesi çalışmaları birçok merkez ve laboratuvarda devam ediyor.

        Son olarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Turan ve ekibinin, yapay zekayla derin öğrenme teknolojilerinin patoloji alanındaki uygulamaları üzerine gerçekleştirdiği çalışması Elsevier'in saygın bilimsel dergilerinden "Medical Image Analysis"te yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Turan, bu teknolojiyi klinik uygulamaların bir parçası haline getirerek daha hızlı, güvenilir ve kişiselleştirilmiş tedavi seçeneklerine destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

        REKLAM

        Yapay zeka ve derin öğrenme teknolojileri kullanarak geliştirdikleri "PathoSeg" ve "PathopixGAN" modelleriyle kanser gibi hastalıkların tanı sürecini, mikroskop incelemelerinin ötesine taşımayı amaçladıklarına dikkati çeken Turan, "Patolojideki tanı süreci yıllardır mikroskop altında yapılan görsel incelemelerle sınırlıydı. Çalışmamızla birlikte yapay zekayı kullanarak bu sürece önemli bir yenilik getirdik. 'PathoSeg' yapay zeka modelimiz sayesinde, hücre ve doku bölgelerinin segmentasyonu artık hem daha hızlı hem de daha kesin şekilde yapılabiliyor. Bu, tanı sürecini daha verimli hale getiriyor ve kanserli bölgelerin çok daha hassas bir şekilde tespit edilmesine imkan tanıyor" ifadelerini kullandı.

        Model sayesinde kanserli hücre metastazının erken tespitinin de yapılabildiğini, "PathoSeg" modelinin kanserli hücre ve dokuların segmentasyonunda gösterdiği üstün performansla tanının doğruluğunu artırdığını vurgulayan Turan, aynı zamanda doktorların iş yükünü de azalttığını ifade etti.

        Doç. Dr. Turan, "PathopixGAN" sayesinde histopatoloji verilerinde ortaya çıkabilen sorunların giderildiğinin altını çizdi.

        Özellikle nadir rastlanan vakaların modelin öğrenmesi için yetersiz kalabildiğine işaret eden Turan, gerçeğe çok yakın ve çeşitli yapay görüntüler üretilip, modelin daha geniş bir veri setiyle eğitilmesini sağladığını bildirdi.

        "DİĞER ARAŞTIRMACILAR İÇİN GÜÇLÜ BİR MODEL VE VERİ KAYNAĞI SAĞLIYORUZ"

        Modellerin alanında öncü niteliğe sahip olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti: "Akademik olarak diğer araştırmacılar için güçlü bir model ve veri kaynağı sağlıyoruz. Yapay zeka kullanımının benimsenmesi sürecinde önemli bir referans noktası olmasını hedefliyoruz. Sektör açısından ise yapay zekanın klinik tanı süreçlerine entegre edilmesi konusunda bir örnek teşkil etmeyi ve sağlık hizmetlerinin genelinde yapay zeka kullanımının artmasına katkıda bulunmayı umuyoruz. Hedefimiz bu teknolojiyi klinik uygulamaların bir parçası haline getirerek daha hızlı, güvenilir ve kişiselleştirilmiş tedavi seçeneklerine destek olmak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?