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Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Kadıköy'deki gösteriye katılan 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi

İddianamede, 4'ü tutuklu 7 şüphelinin "polis araçlarına taş ve tekme atmak suretiyle zarar verdikleri", "görevi yaptırmamak için direndikleri" ve "ihtara rağmen dağılmadıkları" gerekçeleriyle 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi. Şüphelilerin eylemleri sırasında, 2 polis aracında 46 bin 185 bin liralık zarar meydana geldiği, 2 ayrı araçta ise çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu belirtildi

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Kadıköy'deki gösteriye katılan 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi
AA

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilere katılan 4'ü tutuklu 7 kişi hakkında, taş ve tekme atmak suretiyle polis araçlarına zarar verdikleri", "güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulundukları" ve "çöp konteynerlerini devirerek barikat kurdukları" gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasının ardından Güney Kampüs girişinde düzenlenen 1 Şubat'taki yasa dışı gösteri sırasında güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda yapılan izinsiz gösteriler sırasında kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle 7 kişi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesine atanan rektörün protesto edilmesine yönelik eylemlerin 4 Ocak'ta başladığı, 2 Şubat'a kadar da devam ettiği anlatıldı.

İstanbul Valiliğince Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy'de her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığı kaydedilen iddianamede, bu karara rağmen sosyal medya üzerinden sosyalist ve marjinal gruplar tarafından yapılan çağrılar sonucunda 2 Şubat'ta Kadıköy'de eylem gerçekleştirildiği belirtildi.

İddianamede, eylemler sırasında görevli polis memurlarına ve polis araçlarına taşlı, tekmeli saldırılar düzenleyen ve izinsiz gösteri yapan şahısların tespit edilmesine yönelik olay yeri ve çevresinde çekilen görüntülerin incelenmesiyle şüphelilerin tespit edildiği ifade edildi.

Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin, çağrılara uyarak Kadıköy'deki eyleme katıldığı aktarılan iddianamede, kimi sanıkların emniyet ekiplerinin dağılın ihtarlarına uymadığı, bazılarının çöp konteynırlarını tekmeleyerek yere düşürmek suretiyle barikat oluşturup polis ekiplerinin araçlarının geçmesini engellediği, bazılarının da emniyet güçlerinin görevlerini yapmalarına cebir uygulamak suretiyle engel olduğu, tekme ve taş atarak emniyet araçlarına zarar verdiği kaydedildi.

- Polis araçlarında 46 bin liralık zarar oluştu

İddianamede, söz konusu eylemler sırasında 2 polis aracında toplam 46 bin 185 liralık zarar meydana geldiği, 2 ayrı polis aracında ise çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu vurgulandı.

Eylemleri nedeniyle tutuklanan sanıklar A.K., H.K.H., N.E. ve Ö.Ş. ile tutuksuz sanıklar M.C.D., R.A. ve Y.E.K'nin "toplantı ve yürüyüşlere, silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "kamu malına zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde sanıkların yargılanmalarına başlanacak.

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